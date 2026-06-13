В Белом доме объяснили запрет арбитру из Сомали на въезд в США

«Совсем недавно он общался с плохими людьми по поводу действий здесь, в Соединённых Штатах. На этом я остановлюсь. Со своей стороны, ознакомившись с информацией о том, чем он занимался, я поддерживаю это решение», — сказал Джулиани, его слова цитирует talkSPORT.