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В Белом доме объяснили запрет арбитру из Сомали на въезд в США

В администрации Соединённых Штатов прокомментировали ситуацию с арбитром Омаром Артаном, которого не пустили в США, он «общался с плохими людьми».

Источник: Аргументы и факты

Руководитель рабочей группы администрации Соединённых Штатов по подготовке к ЧМ-2026 Эндрю Джулиани прокомментировал ситуацию с арбитром Омаром Артаном, которого не пустили в США.

Он объяснил случившееся тем, что арбитр «общался с плохими людьми».

«Совсем недавно он общался с плохими людьми по поводу действий здесь, в Соединённых Штатах. На этом я остановлюсь. Со своей стороны, ознакомившись с информацией о том, чем он занимался, я поддерживаю это решение», — сказал Джулиани, его слова цитирует talkSPORT.

Чемпионат мира по футболу проходит в Соединённых Штатах, Мексике и Канаде.

Напомним, 34-летний Омар Артан был задержан миграционной службой, когда прилетел в США из Турции. Вскоре его просто посадили на обратный самолёт.

По данным СМИ, в Соединённых Штатах действует список из 39 стран, в том числе Сомали, на въезд граждан которых действуют ограничения или полный запрет.

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