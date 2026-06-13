В Белом доме объяснили запрет арбитру из Сомали на въезд в США

Руководитель рабочей группы администрации Соединённых Штатов по подготовке к ЧМ-2026 Эндрю Джулиани прокомментировал ситуацию с арбитром Омаром Артаном, которого не пустили в США.
Он объяснил случившееся тем, что арбитр «общался с плохими людьми».
«Совсем недавно он общался с плохими людьми по поводу действий здесь, в Соединённых Штатах. На этом я остановлюсь. Со своей стороны, ознакомившись с информацией о том, чем он занимался, я поддерживаю это решение», — сказал Джулиани, его слова цитирует talkSPORT.
Напомним, 34-летний Омар Артан был задержан миграционной службой, когда прилетел в США из Турции. Вскоре его просто посадили на обратный самолёт.
По данным СМИ, в Соединённых Штатах действует список из 39 стран, в том числе Сомали, на въезд граждан которых действуют ограничения или полный запрет.