Глава МВФ заявила об угрозе передовых ИИ для финансовой системы

Глава МВФ призвала государства увеличить расходы на киберзащиту и укрепить сотрудничество между развитыми и развивающимися странами, так как глобальная финансовая система глубоко взаимосвязана. «Если где-то есть серьезная слабость, ею обязательно воспользуются», — добавила глава МВФ.