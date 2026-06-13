В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти РФ займутся проработкой вопроса информационного сопровождения и маркировки аудиовизуального контента, содержащего демонстрацию нарушений правил дорожного движения. Это следует из утвержденного правительством России документа, с которым ознакомился ТАСС.
Вопросом введения маркировки контента, содержащего демонстрацию нарушений ПДД, до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России. Такая мера может быть введена в целях защиты граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах.
По итогу министерства и ведомства должны будут предоставить доклад в правительство РФ.