Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в июле

По словам эксперта, повышение выплаты полагается в том числе гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Этим категориям россиян для перерасчета пенсии необходимо будет подать заявление в Социальный фонд.