Российских туристов грабят в Чили: посольство России предупредило об опасности

Ранее KP.RU сообщал, что число краж у российских туристов на юге Вьетнама значительно возросло. Генконсул России в Хошимине Тимур Садыков отметил, что кражи происходят как в общественных местах, туристических зонах и на пляжах, так и в отелях и самолетах.