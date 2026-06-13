Мадьяр вновь взялся за «разоблачение» Орбана: новый премьер намерен опубликовать данные о «громкой афере»

Из финансовых деклараций за 2025 год следует, что на счетах Орбана и его жены числится 25,6 тыс. евро. Им принадлежат дом в столице и недвижимость в родном поселке. При этом у семьи нет ни акций, ни каких-либо ценных бумаг.