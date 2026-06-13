Арагчи заявил, что США согласились не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Соединенные Штаты Америки в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела исламской республики и не нарушать ее суверенитет. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.