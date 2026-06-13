Арагчи заявил, что США согласились не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Соединенные Штаты Америки в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела исламской республики и не нарушать ее суверенитет. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
— США и Иран берут на себя взаимные обязательства уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела, и делают это на полностью равных условиях, — заявил он в эфире государственного телевидения IRIB.
Иранское агентство Mehr опубликовало проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Документ состоит из 14 пунктов, включающих снятие морской блокады, вывод военных США, разморозку 12 миллиардов долларов, приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе.
Также Аббас Аракчи сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. По его словам, на протяжении всего конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США или Израиля.
11 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном о завершении боевых действий, но сторонам еще нужно подписать документы. Он допустил, что подписание может пройти в Европе в предстоящие выходные — там будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.