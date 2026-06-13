«В Евросоюзе не хотят видеть Шрёдера в этой роли. Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы», — сказал он в интервью ТАСС.