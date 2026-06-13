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«Несчастье для Европы»: Додик рассказал о позиции ЕС по Шрёдеру для диалога с Россией

Додик: ЕС не хочет видеть Шрёдера в качестве переговорщика с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не заинтересован в том, чтобы бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступал в роли посредника в переговорах с Россией. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

«В Евросоюзе не хотят видеть Шрёдера в этой роли. Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы», — сказал он в интервью ТАСС.

Додик добавил, что не ставит под сомнение профессиональные качества женщин в политике. Однако Каллас не пользуется достаточным авторитетом. Он упомянул, что ее позиция не вызывает уважения у ряда мировых лидеров.

Напомним, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Президент Владимир Путин подчеркивал, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.

Ранее российский лидер отмечал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Россией любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

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