Неймар пропустит первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий еще не приступал к полноценным тренировкам на футбольном поле в бутсах, отмечает Globo. Во время сборов в США он занимался в беговых кроссовках и выполнял упражнения с мячом, совмещая это с физиотерапевтическими процедурами и занятиями в тренажерном зале.