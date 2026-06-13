В ОП предложили вообще не эвакуировать машины, не мешающие движению

Холодов напомнил, что сейчас водитель имеет право забрать машину, если он пришел во время ее погрузки на эвакуатор. «То есть говорить о том, что машину погрузили и эвакуатор должен 15 минут стоять с погруженной машиной и ждать, пока прибежит владелец, — это какая-то странная ситуация, потому что задача как раз освободить дорогу. Если мы предполагаем, что автомобиль мешает, то эвакуатор тоже мешает с погруженной машиной», — сказал зампред комиссии ОП.