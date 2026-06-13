В ОП предложили вообще не эвакуировать машины, не мешающие движению

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Нарушение правил парковки не должно быть поводом для эвакуации автомобиля, если он не мешает другим транспортным средствам, достаточно только штрафа. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.
Он не поддержал идею депутата Госдумы Ярослава Нилова давать водителям 15 минут на то, чтобы принести документы на машину, которую хотят эвакуировать, но отметил, что нужно в целом пересматривать подход, в каких случаях можно увозить автомобиль на штрафстоянку.
«Если мы полагаем, что водители не мешают другим транспортным средствам, даже если их автомобиль припаркован неправильно, и это никому не создает никаких помех, он ничего не блокирует и прочее, возникает вопрос — зачем вообще тогда машину вывозить? Можно применять автоматическую фиксацию штрафа, и эвакуация вообще не требуется», — сказал Холодов.
В случае же если автомобиль мешает другим транспортным средствам, проезд блокируется и создается пробка, добавил собеседник агентства, «то тогда, соответственно, о каких 15 минутах может идти речь?».
Холодов напомнил, что сейчас водитель имеет право забрать машину, если он пришел во время ее погрузки на эвакуатор. «То есть говорить о том, что машину погрузили и эвакуатор должен 15 минут стоять с погруженной машиной и ждать, пока прибежит владелец, — это какая-то странная ситуация, потому что задача как раз освободить дорогу. Если мы предполагаем, что автомобиль мешает, то эвакуатор тоже мешает с погруженной машиной», — сказал зампред комиссии ОП.
По его словам, нужно пересматривать, в каких случаях перемещать автомобиль на штрафстоянку, а в каких нет, «потому что слишком часто машины особо и не мешают, но тем не менее их эвакуируют, то есть предполагается, что она создает помехи».
Холодов привел в пример автобусную остановку, пустующую по ночам. «Если там стоит автомобиль, то явно он не создает помех движению ночью. Как один из примеров, который можно жестко прописать в том же административном кодексе, как “несоздание помех”. Надо пересматривать ситуации, организацию движения. На мой взгляд, это было бы правильнее, чем давать какие-то 15 минут», — заключил собеседник агентства.