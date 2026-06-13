Милош Бикович заявил, что гражданство России важнее международной карьеры

Актер из Сербии Милош Бикович не сожалеет о получении гражданства России, несмотря на последствия для международной карьеры. Он признался, что некоторые возможности стали для него недоступны после получения российского паспорта.
Также артист подчеркнул, что его связь с РФ не ограничивается только профессиональной сферой.
— Я приехал в Россию не ради работы в кино. Изучал культуру, посещал монастыри и святые места, знакомился со страной и ее традициями. В первую очередь, моя связь носит духовный характер, — заявил он корреспонденту ТАСС.
Бикович подчеркнул, что любовь зрителей и признание коллег для него важнее карьерных расчетов. По его словам, принципы приобретают настоящую цену только тогда, когда человек готов заплатить за них.
11 июня Милош Бикович впервые за долгое время вышел в свет со своей женой Иваной Малич. Это произошло на премьере комедии «Холоп‑3», кадры с которой артист опубликовал в своем личном блоге.
При этом недавно супруга актера опубликовала видео, на котором Бикович едет с маленьким сыном Василием в автобусе. Артист радостно улыбался, играя со своим ребенком.