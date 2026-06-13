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В России хотят пересмотреть требования к дорожным ограждениям и разметке: подробности

Депутаты Госдумы предложили изменить требования к дорожным ограждениям.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили пересмотреть технические стандарты дорожных ограждений и требования к дорожной разметке для повышения безопасности движения мотоциклистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили поручить профильным подразделениям Минтранса проработать изменения в ряде действующих ГОСТов.

Речь идет о введении измеряемого показателя коэффициента сцепления дорожной разметки по аналогии с ранее действовавшими нормами.

Гусев добавил, что тросовые отбойники эффективно защищают автомобили, однако могут представлять повышенную опасность для мотоциклистов при падении.

Миронов отметил, что предложения по корректировке ГОСТов были выработаны совместно с участниками объединения «Мотопарламент».

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 января 2026 года появилось несколько новых дорожных знаков. Изменения в правилах применения указателей были внесены в ГОСТ Р 52289−2019.