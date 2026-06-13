В России хотят пересмотреть требования к дорожным ограждениям и разметке: подробности

В России предложили пересмотреть технические стандарты дорожных ограждений и требования к дорожной разметке для повышения безопасности движения мотоциклистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о введении измеряемого показателя коэффициента сцепления дорожной разметки по аналогии с ранее действовавшими нормами.
Гусев добавил, что тросовые отбойники эффективно защищают автомобили, однако могут представлять повышенную опасность для мотоциклистов при падении.
Миронов отметил, что предложения по корректировке ГОСТов были выработаны совместно с участниками объединения «Мотопарламент».
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 января 2026 года появилось несколько новых дорожных знаков. Изменения в правилах применения указателей были внесены в ГОСТ Р 52289−2019.