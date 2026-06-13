Биолог рассказала, как легче пережить сезон тополиного пуха

НОВОСИБИРСК, 13 июн — РИА Новости. Сезон тополиного пуха в городе будет легче перенести с помощью одноразовой медицинской маски и солнечных очков, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.
Она пояснила, что пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей в зависимости от региона России созревает в мае-июле. Активная фаза «пушения» проходит в среднем в течение 10−14 дней.
«Чтобы легче пережить период пушения тополей, можно на улице использовать маску и солнечные очки. После пребывания на улице нужно умыться, промыть глаза и нос», — рассказала собеседница агентства.
Кириенко добавила, что в доме также нужно чаще проводить влажную уборку, чтобы убрать залетающий и оседающий пух. Проветривать же квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.