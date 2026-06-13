Пентагон опубликовал третью подборку рассекреченных данных об НЛО

Напомним, в этом году на официальном сайте Пентагона были размещены два пакета документов. В подборках есть данные о «существах небольшого роста, якобы наблюдавшихся в 1960-х годах». По словам очевидцев, рост пришельцев составляет от 107 до 122 сантиметров, они якобы были одеты в скафандры и шлемы.