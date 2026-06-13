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Пентагон опубликовал третью подборку рассекреченных данных об НЛО

Министерство войны Соединённых Штатов рассекретило третью подборку данных об НЛО, файлы опубликованы на сайте Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Министерство войны Соединённых Штатов рассекретило новую подборку данных об НЛО, файлы опубликованы на сайте Пентагона.

«Министерство войны будет публиковать дополнительные файлы на постоянной основе. Пентагон и его партнёры из числа других ведомств активно работают над следующей группой файлов», — заявил пресс-секретарь Минобороны США Шон Парнелл.

В новых файлах публикуются свидетельства очевидцев, столкнувшихся с необъяснимыми явлениями. Речь идёт о третьей подборке данных об НЛО.

Напомним, в этом году на официальном сайте Пентагона были размещены два пакета документов. В подборках есть данные о «существах небольшого роста, якобы наблюдавшихся в 1960-х годах». По словам очевидцев, рост пришельцев составляет от 107 до 122 сантиметров, они якобы были одеты в скафандры и шлемы.

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