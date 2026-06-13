Пентагон опубликовал третью подборку рассекреченных данных об НЛО

Министерство войны Соединённых Штатов рассекретило новую подборку данных об НЛО, файлы опубликованы на сайте Пентагона.
«Министерство войны будет публиковать дополнительные файлы на постоянной основе. Пентагон и его партнёры из числа других ведомств активно работают над следующей группой файлов», — заявил пресс-секретарь Минобороны США Шон Парнелл.
В новых файлах публикуются свидетельства очевидцев, столкнувшихся с необъяснимыми явлениями. Речь идёт о третьей подборке данных об НЛО.
Напомним, в этом году на официальном сайте Пентагона были размещены два пакета документов. В подборках есть данные о «существах небольшого роста, якобы наблюдавшихся в 1960-х годах». По словам очевидцев, рост пришельцев составляет от 107 до 122 сантиметров, они якобы были одеты в скафандры и шлемы.