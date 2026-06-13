В Хабаровском крае создадут программу поддержки лучших летних лагерей

В этом году в проекте «Время юных героев» примут участие 800 подростков от 14 до 18 лет. Путёвки для детей бесплатные, приоритет получают ребята из многодетных семей, дети участников СВО и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего летом в Хабаровском крае в загородных центрах и лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 70 тысяч детей.