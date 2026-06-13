В Хабаровском крае создадут программу поддержки лучших летних лагерей

В Хабаровском крае разработают государственную программу поддержки лучших детских лагерей региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин после проверки загородного лагеря «Мир детства», где проходят патриотические смены в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
Глава региона осмотрел медпункт, столовую, спальные корпуса, спортивную и досуговую инфраструктуру. По его словам, требования безопасности и санитарии находятся под жёстким контролем — но не менее важна атмосфера, в которой дети не только отдыхают, но и получают новые навыки.
«Разработаем государственную программу, которая будет поддерживать лучшие лагеря на территории Хабаровского края, чтобы каждое лето для наших ребят становилось временем побед, дружбы и открытий», — написал Дмитрий Демешин.
В «Мире детства» сейчас проходят гражданско-патриотические смены. В лагере работают верёвочные парки и спортплощадки, организованы занятия по истории, тактической подготовке, основам спасения в экстремальных условиях и пилотированию беспилотников. Демешин также пообщался с курсантами центра «ВОИН».
Патриотические смены в лагере проводят уже третий год. Занятия ведут дипломированные инструкторы, которые прошли дополнительную подготовку в ведущих военных, спортивных и педагогических вузах России, в том числе специалисты с боевым опытом.
В этом году в проекте «Время юных героев» примут участие 800 подростков от 14 до 18 лет. Путёвки для детей бесплатные, приоритет получают ребята из многодетных семей, дети участников СВО и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего летом в Хабаровском крае в загородных центрах и лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 70 тысяч детей.