Соцсети: в Хабаровске школьники захватили здания недостроенного ЖК

В Хабаровске подростки стали пробираться в недостроенный жилой комплекс «Ленинградский» на одноимённой улице. По данным Amur Mash, школьники поднимаются на верхние этажи здания, устраивают там «штабы» с видом на город и разбирают элементы ограждения.
Telegram-канал сообщает, что части забора подростки выбрасывают из окон. Сторож пытается прогонять незваных гостей, однако они возвращаются снова.
Такие прогулки по долгострою могут быть опасны: речь идёт о недостроенном здании с высокими этажами, открытыми проёмами и строительными конструкциями. Любое падение, обрушение элемента или неосторожное движение на такой площадке может закончиться травмой.
ЖК «Ленинградский» давно остаётся одним из самых известных проблемных объектов Хабаровска. Дом должны были сдать ещё несколько лет назад, однако строительство остановилось после уголовного дела против руководства компании-застройщика.
По материалам дела, деньги участников долевого строительства тратились не на возведение дома, а на посторонние цели. Ущерб превысил 473 млн рублей, а сотни семей до сих пор ждут квартиры в этом комплексе.
В мае Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор двум пособникам бывшего директора ООО «Лидер» Константина Леонтьева. Одного из фигурантов отправили в колонию общего режима на два года и четыре месяца, второго — на два года.
Ранее hab.aif.ru подробно разбирал, как суд поставил точку в деле пособников Леонтьева, куда уходили деньги дольщиков и почему ЖК «Ленинградский» стал одним из самых громких долгостроев Хабаровска.