Вдова Задорнова хочет приватизировать все шутки артиста про «тупых американцев»

Писатель-юморист Михаил Задорнов особо тонко чувствовал русскую душу, российский менталитет и постсоветское поведение. Поэтому сравнивать соотечественников с западными народами у него получалось особо задорно. Выступая со сцены, сатирик объяснял, почему европейцы никогда не поймут ни нас, ни русский менталитет. Вот что он говорил о народе в своих монологах знаменитый юмрист.