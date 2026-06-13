Сенатор Шейкин: в РФ никогда не будет браков с искусственным интеллектом

«И этот обряд все-таки является уходом от каких-то проблем, решением своих психологических задач. Потому что социальные сети, особенно, конечно же, искусственный интеллект, всегда может подобрать те слова, которые будут ложиться человеку, у которого есть проблемы, в самое сердце», — сказал Шейкин. По его словам, такие случаи, как в Японии, «являются диагнозом для того, чтобы этим людям обратиться к врачам».