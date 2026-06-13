Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Шейкин: в РФ никогда не будет браков с искусственным интеллектом

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации напомнил, что по закону браком считается только союз мужчины и женщины.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заключение брака между реальным человеком и виртуальным партнером с искусственным интеллектом в России невозможно и никогда не будет возможно. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«В Российской Федерации брака между человеком и искусственным интеллектом не будет никогда. Почему? Потому что у нас по закону это запрещено. У нас брак — это союз между мужчиной и женщиной, а никак не с искусственным интеллектом или еще с чем-нибудь неодушевленным», — сказал парламентарий.

Ранее Reuters написал, что жительница Японии по имени Кано создала персонажа с помощью ChatGPT и вышла за него замуж. Примеры подобных союзов, по словам сенатора, могут свидетельствовать о том, что подобные «люди страдали психологическими проблемами».

«И этот обряд все-таки является уходом от каких-то проблем, решением своих психологических задач. Потому что социальные сети, особенно, конечно же, искусственный интеллект, всегда может подобрать те слова, которые будут ложиться человеку, у которого есть проблемы, в самое сердце», — сказал Шейкин. По его словам, такие случаи, как в Японии, «являются диагнозом для того, чтобы этим людям обратиться к врачам».