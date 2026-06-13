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В архивах ЦРУ найдено сообщение о движении НЛО из Будапешта в Москву

Пентагон рассекретил данные о возможном пролкте НЛО между Будапештом и Москвой.

Источник: Комсомольская правда

В третьей части рассекреченных документов Пентагона, посвященных НЛО, содержится доклад ЦРУ о возможном пролете летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году.

Американский источник венгерского происхождения сообщил ведомству, что в ноябре 1955 года получил письмо от своей племянницы из Будапешта. В нем она рассказала о летающих тарелках, которые несколько недель вызывали тревогу у местных жителей.

В письме утверждалось, что эти объекты отличались высокой скоростью до 12 тысяч километров в час и вызвали интерес в научных кругах. К нему был приложен рисунок, на котором изображались строй и траектория движения неизвестных объектов.

Ранее KP.RU сообщал, что у побережья США зафиксировали тысячи таинственных подводных объектов. Приложение Enigma, которое собирает данные об НЛО, получило сообщения о более 9 тысячах загадочных объектов.

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