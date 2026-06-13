В Италии возмущены насмешкой Инфантино над футбольной сборной страны

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен переговорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чтобы обсудить его насмешливое высказывание в адрес национальной сборной. Об этом сообщает агентство ANSA.
Сборная Италии не смогла отобраться на третий чемпионат мира подряд. Инфантино в одном из интервью пошутил: «При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 228».
«Учитывая большое расстояние между Италией и Мексикой, телефонный разговор для прояснения ситуации, в зависимости от его планов, будет наилучшим вариантом, — сказал Абоди. — Мне интересно узнать его мнение напрямую».