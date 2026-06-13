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В Италии возмущены насмешкой Инфантино над футбольной сборной страны

Глава ФИФА иронично предложил увеличить количество участников чемпионата мира, чтобы итальянцы смогли пройти квалификацию.

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен переговорить с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чтобы обсудить его насмешливое высказывание в адрес национальной сборной. Об этом сообщает агентство ANSA.

Сборная Италии не смогла отобраться на третий чемпионат мира подряд. Инфантино в одном из интервью пошутил: «При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 228».

«Учитывая большое расстояние между Италией и Мексикой, телефонный разговор для прояснения ситуации, в зависимости от его планов, будет наилучшим вариантом, — сказал Абоди. — Мне интересно узнать его мнение напрямую».

В чемпионате мира в США, Мексике и Канаде впервые принимают участие 48 команд.

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