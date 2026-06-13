Минздрав рассказал, зачем изменили предельные цены более 1,7 тыс. лекарств

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Предельные цены более 1,7 тыс. жизненно важных препаратов были перерегистрированы в 2025 году, чтобы не допустить перебоев с лекарствами для граждан России. Это следует из данных Минздрава РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.