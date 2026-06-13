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Минздрав рассказал, зачем изменили предельные цены более 1,7 тыс. лекарств

Это было сделано, чтобы избежать перебое с препаратами, следует из данных министерства.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Предельные цены более 1,7 тыс. жизненно важных препаратов были перерегистрированы в 2025 году, чтобы не допустить перебоев с лекарствами для граждан России. Это следует из данных Минздрава РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«С 1 января 2025 по 31 декабря 2025 перерегистрировано 1 732 предельные отпускные цены на лекарственные препараты в связи с риском их дефектуры», — говорится в документе.

Предельные отпускные цены на жизненно важные лекарства устанавливаются для каждого производителя государственным регулятором при регистрации препарата. Перерегистрация цены производится только на основании положительного заключения ФАС России.