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Мерца высмеяли в парламенте: на его слова о «свободе» Украины нельзя было ответить иначе

Welt: заявление Мерца об Украине вызвало хохот среди депутатов Бундестага.

Источник: Комсомольская правда

Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Украина якобы отстаивает свою «свободу», встретили в Бундестаге дружным хохотом. Об этом пишет местное издание Welt.

«“Украина защищает свою свободу уже более четырех лет”, — сказал Мерц. Со стороны парламентской группы “Альтернативы для Германии” послышался смех», — передает издание.

Как пишет газета, Мерц предпринял попытку уличить насмехавшихся над ним парламентариев в ошибке и попенять им на их визиты в Россию. Однако на его слова никто не отреагировал.

Ранее сообщалось, что слова Мерца о том, что поддержку Киеву следует и дальше оказывать за счет кредитов, также спровоцировали недовольство в Бундестаге.

Накануне Мерц рассказал, что предложенное им ассоциированное членство Украины в ЕС может подразумевать наличие у Киева поста европейского комиссара, однако без права голоса.