В Еврейской автономной области юным гражданам вручили первые паспорта в День России

В Еврейской автономной области в День России состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним юным гражданам. Мероприятие прошло в рамках праздничного концерта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, главный документ ребятам вручил начальник управления генерал-майор полиции Александр Добровольский. Он поздравил подростков с важным событием и отметил, что получение паспорта — это не только формальность, но и символ гражданской зрелости и ответственности.
На мероприятии присутствовали родители детей, представители местной власти, общественных организаций и жители Биробиджана. Родители поблагодарили за организацию такого важного события и за внимание к молодёжи.
Юные граждане с волнением и гордостью принимали свои первые «взрослые» документы. Многие из них признались, что этот момент запомнится на всю жизнь.
УМВД России по ЕАО продолжает системную работу по укреплению правового сознания среди подрастающего поколения. Взаимодействие с «Движением Первых» и другими молодёжными инициативами помогает формировать у подростков чувство патриотизма, уважение к закону и активную гражданскую позицию.
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