В Еврейской автономной области юным гражданам вручили первые паспорта в День России

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, главный документ ребятам вручил начальник управления генерал-майор полиции Александр Добровольский. Он поздравил подростков с важным событием и отметил, что получение паспорта — это не только формальность, но и символ гражданской зрелости и ответственности.