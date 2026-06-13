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Welt: слова Мерца об Украине вызвали приступ смеха в Бундестаге

Высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы «защищает свою свободу», стало причиной смеха в парламенте Германии, пишет Welt.

Источник: Аргументы и факты

Высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы «защищает свою свободу», стало причиной смеха в парламенте Германии, пишет Welt.

В материале издания из ФРГ сказано, что депутаты Бундестага рассмеялись.

«“Украина защищает свою свободу уже более четырёх лет”, — сказал Мерц. Со стороны парламентской группы “Альтернативы для Германии” послышался смех», — говорится в публикации.

Автор отметил, что Мерц попытался обвинить высмеявших его парламентариев том, что они не правы. Кроме того, он упрекнул их в посещении Российской Федерации, но депутаты его проигнорировали.

Напомним, по словам руководителя РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, население ФРГ устало от неудач Мерца.