Лесосибирску назначили нового прокурора

контроль за переселением граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем нуждающихся, содержание муниципального жилфонда, работа органов занятости и соблюдение прав граждан на меры социальной поддержки; защита прав предпринимателей, своевременная оплата муниципальных контрактов, погашение долгов по зарплате, пресечение выплат ниже МРОТ и профилактика производственного травматизма; снижение уровня тяжких преступлений, повышение их раскрываемости, борьба с дистанционными мошенничествами, незаконным оборотом наркотиков, оружия и алкоголя, преступлениями в сфере ЖКХ и нацпроектов, а также пресечение незаконного майнинга; усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства; обеспечение защиты прав детей и семей; противодействие коррупции при распоряжении муниципальным имуществом, использовании бюджетных средств, в сферах лесопользования и недропользования; в сфере экологии и городской среды особое внимание поручено уделить обращению с отходами, работе регионального оператора, соблюдению природоохранного законодательства.