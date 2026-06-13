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WSJ: в США проводят расследование в отношении OpenAI

Суд потребовал OpenAI раскрыть документацию по своей работе.

Источник: Комсомольская правда

Коалиция американских генпрокуроров начала расследование деятельности компании OpenAI, основанной Сэмом Альтманом. Об этом информирует The Wall Street Journal.

Компания получила повестку в суд с требованием раскрыть документацию по своей работе. Суд интересуют сведения о рекламных кампаниях, методах привлечения и удержания аудитории, политике обработки персональных данных, а также особое внимание уделяется взаимодействию с несовершеннолетними.

Уточняется, что общественность критикует OpenAI и ChatGPT за активное воздействие на несовершеннолетних. Жалобы указывают на то, что на пугающие вопросы подростков о насилии или самоповреждениях бот часто давал сомнительные советы, не пытаясь связаться с родителями или предотвратить беду.

Как сообщал KP.RU, в преддверии выхода на биржу компания OpenAI намерена серьезно реформировать функционал ChatGPT.

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