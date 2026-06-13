Уточняется, что общественность критикует OpenAI и ChatGPT за активное воздействие на несовершеннолетних. Жалобы указывают на то, что на пугающие вопросы подростков о насилии или самоповреждениях бот часто давал сомнительные советы, не пытаясь связаться с родителями или предотвратить беду.