WSJ: в США проводят расследование в отношении OpenAI

Коалиция американских генпрокуроров начала расследование деятельности компании OpenAI, основанной Сэмом Альтманом. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Компания получила повестку в суд с требованием раскрыть документацию по своей работе. Суд интересуют сведения о рекламных кампаниях, методах привлечения и удержания аудитории, политике обработки персональных данных, а также особое внимание уделяется взаимодействию с несовершеннолетними.
Уточняется, что общественность критикует OpenAI и ChatGPT за активное воздействие на несовершеннолетних. Жалобы указывают на то, что на пугающие вопросы подростков о насилии или самоповреждениях бот часто давал сомнительные советы, не пытаясь связаться с родителями или предотвратить беду.
Как сообщал KP.RU, в преддверии выхода на биржу компания OpenAI намерена серьезно реформировать функционал ChatGPT.