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Бортник: в ЕС произошёл раскол по вопросу отношений с Россией

На Украине заявили, что многие члены ЕС осознают необходимость возобновления экономических отношений с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу восстановления связей с Россией. Об этом заявил украинский политолог Руслан Борник.

«Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе конфликта на Украине, так и в оценке будущих отношений с Российской Федерацией», — сказал политолог в эфире YouTube-канала.

Борник добавил: многие члены ЕС осознают, что после конфликта придется возобновлять экономические отношения с Россией. Более того, некоторые страны настаивают на своем участии в переговорах уже сейчас.

По словам Бортника, Италия и Польша выступают против того, чтобы переговорную позицию Европы по Украине формировали только три крупные европейские державы (Е3).

В свою очередь политолог Александр Рар отмечал, что лидеры европейских стран не решаются на начало диалога с Россией из-за своего тщеславия.