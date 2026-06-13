Мадьяр пообещал рассказать о самой «громкой афере» правительства Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в пятницу, 12 июня, заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве республики во главе с Виктором Орбаном.
По его словам, сведения, которые предадут огласке, сведут на нет решения намеченного на субботу, 13 июня, съезда партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз, планирующей переизбрать Орбана председателем. Он сообщил, что утром 13 июня проведет внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых «громких афер» правительства бывшего премьера.
— Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл. Те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем, — написал Мадьяр в социальной сети Х.
1 июня Петер Мадьяр заявил, что планирует инициировать в парламенте процедуру импичмента президента Венгрии Тамаша Шуйока, если тот не захочет добровольно покидать пост. Он напомнил главе страны, что в рамках Основного закона существует несколько вариантов лишения его полномочий.
Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Мадьяра и попросил Венецианскую комиссию дать правовую оценку конфликту между ними.