Мадьяр пообещал рассказать о самой «громкой афере» правительства Орбана

— Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл. Те, кто участвовал в крупнейшей политической мистификации последних десятилетий, не могут представлять интересы венгров в будущем, — написал Мадьяр в социальной сети Х.