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Стубб заявил о необходимости возобновить диалог России и ЕС

Президент Финляндии допустил восстановление двустороннего диалога с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о скором возобновлении диалога с Россией в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об это он сообщил на форуме в президентской резиденции Култаранта.

«Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог», — сказал президент Финляндии.

Стубб отметил, что между ЕС и Россией сохраняются как дипломатические, так и неформальные контакты. В перспективе он считает необходимым возобновить диалог и в двустороннем формате между Москвой и Хельсинки.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что лидеры стран ЕС не могут начать диалог с Россией из-за собственного тщеславия. По его словам, сейчас они не могут согласовать кандидата для контактов с Москвой из-за того, что каждое государство хочет получить место за столом переговоров.