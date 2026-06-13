Стубб заявил о необходимости возобновить диалог России и ЕС

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что лидеры стран ЕС не могут начать диалог с Россией из-за собственного тщеславия. По его словам, сейчас они не могут согласовать кандидата для контактов с Москвой из-за того, что каждое государство хочет получить место за столом переговоров.