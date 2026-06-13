Во Владивосток доставили святыню мирового масштаба

Выдающийся просветитель, ученый и дипломат XIX века, он создал алфавит для коренных народов Аляски, перевел Евангелие на редкие языки и крестил десятки тысяч людей на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Сегодня его мощи, покоящиеся в Троице-Сергиевой лавре, остаются символом единства культур, масштабного миссионерского подвига и духовного просвещения, а их принесение в регионы неизменно становится главным событием для тысяч верующих.