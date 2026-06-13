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Во Владивосток доставили святыню мирового масштаба

Мощи святого Иннокентия Московского встретили в Спасо-Преображенском соборе.

Источник: PrimaMedia.ru

Главный собор Владивостока стал центром притяжения для тысяч верующих: в город привезли мощи святителя Иннокентия Московского. Ковчег с честной главой великого просветителя, ученого и дипломата, которого историки называют «апостолом Сибири и Америки», доставили в Спасо-Преображенский кафедральный собор в рамках всероссийского крестного хода. Святыня пробудет в краевой столице до 25 июня, после чего отправится в путешествие по другим городам и храмам Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Молебен по случаю прибытия святыни возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Павел. За богослужением молились губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина с военными моряками Тихоокеанского флота, глава Владивостока Константин Шестаков и многочисленные верующие жители города.

По окончании службы владыка отметил, что данное событие является значимым для всего края.

«Мы утешаемся, что святой Иннокентий посетил чад своих, взирает на плоды своих трудов и трудов своих сподвижников. Святой Иннокентий Московский был удивительным человеком. Он явил собой образ истинного христианина и пастыря, а также образ просветительский, образ ангельский», — сказал митрополит Павел.

Губернатор края Олег Кожемяко в своей речи подчеркнул историческую значимость личности святителя Иннокентия для Дальнего Востока и всей России.

«Имя Иннокентия стоит в одном ряду с ярчайшими людьми России: графом Николаем Муравьёвым-Амурским, Геннадием Мирским, Николаем Игнатьевым — теми, кто своими трудами вновь вернул России Дальний Восток. Именно благодаря его трудам, благодаря его убеждениям, присутствию при самых значимых событиях, таких как подписание Айгунского договора, слово Христово и вера православная после 170-летнего перерыва вновь вернулись на берега Амура. Это было возрождение России, возрождение православия, в котором имя святителя Иннокентия, безусловно, оставило ярчайший след», — отметил он.

Пребывание святыни во Владивостоке проходит в рамках масштабного Миссионерского крестного хода по епархиям Сибири и Дальнего Востока. Он приурочен к 200-летию начала миссионерского служения святителя Иннокентия, который прибыл на место служения 29 июля 1824 года. Завершить шествие планируется 6 октября 2029 года в Троице-Сергиевой лавре — в день празднования 150-летия со дня кончины святителя.

В столице Приморья святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе до 25 июня. Затем мощи отправятся в другие города края. С 25 июня по 2 июля — Уссурийск, со 2 по 5 июля — Спасск-Дальний, с 5 по 13 июля — Арсеньев, с 13 по 21 июля — Находка.

Наследие «апостола Сибири и Америки».

Мощи святителя Иннокентия (Вениаминова) почитаются как величайшая святыня, так как сам он был выдающимся просветителем, дипломатом и «апостолом Сибири и Америки». Их главное значение заключается в духовной и исторической связи, так как его миссия определила развитие православия и культуры на огромных территориях.

Выдающийся просветитель, ученый и дипломат XIX века, он создал алфавит для коренных народов Аляски, перевел Евангелие на редкие языки и крестил десятки тысяч людей на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Сегодня его мощи, покоящиеся в Троице-Сергиевой лавре, остаются символом единства культур, масштабного миссионерского подвига и духовного просвещения, а их принесение в регионы неизменно становится главным событием для тысяч верующих.

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