Ученый рассказал, как долго колорадский жук может «спать» в огороде

«Главная опасность колорадского жука в том, что он способен к выживанию. Если на огороде не осталось картофеля или условия среды мало пригодны, то он может впасть в состояние супердиапаузы на срок до трех лет, а затем, когда условия будут благоприятны, возобновить активность», — заявил Гильденков.