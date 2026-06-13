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Ученый рассказал, как долго колорадский жук может «спать» в огороде

Биолог Гильденков: колорадский жук может «спать» в огороде до трех лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июня, РИА Новости. До трех лет колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы в огороде, если условия для его обитания неблагоприятны, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП «Смоленский государственный университет», доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

«Главная опасность колорадского жука в том, что он способен к выживанию. Если на огороде не осталось картофеля или условия среды мало пригодны, то он может впасть в состояние супердиапаузы на срок до трех лет, а затем, когда условия будут благоприятны, возобновить активность», — заявил Гильденков.

По словам биолога, важно помнить, что личинка и жук — один организм, жизнь жука — от яйца до гибели взрослого жука — обычно составляет 1 год, однако колорадский жук может впадать в длительную диапаузу на 2 или даже 3 года, что удлиняет его жизнь в 3 раза.