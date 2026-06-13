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Константинов: Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму

Квартиру Зеленского в Ливадии национализировали в мае 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский не обжаловал национализацию своей квартиры в Ливадии на южном берегу Крыма. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — рассказал собеседник агентства.

Квартиру семьи киевского главаря в Ливадии площадью 119,5 кв. м национализировали в мае 2023 года, а затем реализовали с аукциона за 44,3 млн рублей.

С осени 2022 года парламент Крыма национализирует имущество причастных к киевскому режиму и враждебных лиц для России. Деньги от продажи подобных активов идут на нужды бойцов СВО и строительство соцобъектов.

Как ранее сообщал Константинов, новому владельцу квартиры Зеленского в Крыму предложили создать музей неонацизма.

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