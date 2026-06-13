Владивостокцы назвали депутатов и программистов переоценёнными

Программисты и государственные служащие поделили третью строчку — по 9% опрошенных сочли их доходы завышенными. Далее в списке идут менеджеры (6%), футболисты (5%), риелторы (4%), курьеры, блогеры и артисты — по 3% каждый. Банковские работники и юристы набрали по 1%.