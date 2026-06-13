Владивостокцы назвали депутатов и программистов переоценёнными

Жители Владивостока назвали депутатов и политиков главными получателями незаслуженно высоких зарплат — так считают 17% участников опроса SuperJob. На втором месте оказались директора и руководители с 11% голосов.
Программисты и государственные служащие поделили третью строчку — по 9% опрошенных сочли их доходы завышенными. Далее в списке идут менеджеры (6%), футболисты (5%), риелторы (4%), курьеры, блогеры и артисты — по 3% каждый. Банковские работники и юристы набрали по 1%.
Мнения мужчин и женщин разошлись заметно. Представители сильного пола чаще указывали на чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины же прицельнее критиковали футболистов и блогеров.
Горожанки также заметно чаще мужчин придерживались позиции, что любой труд заслуживает достойной оплаты: 7% против 4%. Среди прочих профессий, которые респонденты сочли переоценёнными, назывались аудиторы, водители, косметологи, маркетологи, стоматологи, репетиторы и экономисты — их объединили в группу «другое» с долей 9%.
Каждый пятый участник опроса затруднился с ответом — и это тоже красноречивый результат. Вопрос о справедливости зарплат явно не имеет для многих очевидного ответа.
Опрос провела компания SuperJob — технологический лидер в сфере HR и крупнейший российский сервис по поиску работы. В нём приняли участие экономически активные жители Владивостока. Сбор данных проходил с 22 мая по 3 июня 2026 года.