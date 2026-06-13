Хабаровской выпускнице аннулировали результаты ЕГЭ за видео в TikTok

Видео девушка опубликовала ещё в 2025 году. В ролике она рассказывала, как якобы пользовалась подсказками на экзамене, и показывала, где можно спрятать шпаргалки в одежде. Запись заметили в Рособрнадзоре, после чего школьницу установили, а её результат аннулировали без права пересдачи в том же учебном году.