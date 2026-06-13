Хабаровской выпускнице аннулировали результаты ЕГЭ за видео в TikTok

Хабаровская выпускница через суд добилась восстановления результата ЕГЭ по литературе, который ей аннулировали после ролика в TikTok о шпаргалках. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash; позже о судебном решении написали федеральные образовательные издания.
Видео девушка опубликовала ещё в 2025 году. В ролике она рассказывала, как якобы пользовалась подсказками на экзамене, и показывала, где можно спрятать шпаргалки в одежде. Запись заметили в Рособрнадзоре, после чего школьницу установили, а её результат аннулировали без права пересдачи в том же учебном году.
В суде выпускница настаивала, что ролик был постановочным и снятым ради просмотров, уже после экзамена. Ведомство указывало на то, что в видео звучали сведения о реальных заданиях, а сама девушка во время ЕГЭ несколько раз выходила из аудитории.
Однако суды встали на сторону школьницы: объективных доказательств того, что она действительно пользовалась шпаргалками на экзамене, не нашли. В результате аннулирование отменили, а баллы ЕГЭ ей вернули.
Сама история стала показательным напоминанием для выпускников: справочные материалы, письменные заметки, телефоны и другие запрещённые предметы на ЕГЭ могут привести к удалению с экзамена и аннулированию результата. При этом, как показал хабаровский случай, одного скандального видео для такого решения недостаточно, если нарушение не подтверждено доказательствами.