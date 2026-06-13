Приближается свадьба или выпускной? Вот способ встать на каблуки всего за неделю

Хорошая новость — за неделю вполне можно научиться чувствовать себя на каблуках гораздо увереннее. Плохая — чудес не бывает. Если вы никогда не носили обувь на каблуке, то за семь дней не превратитесь в модель с подиума. Но сделать так, чтобы походка выглядела естественно, а ноги не отваливались через полчаса, вполне реально.