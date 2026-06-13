ВСУ бегут из Харькова, оставляя трупы-ловушки: главная новость СВО 13 июня

«Минирование тел погибших противоречит морали и нравственности, что в принципе вполне естественно для боевиков ВСУ, которые не имеют ни чести, ни совести и уж тем более не испытывают никакого уважения к своим павшим боевикам. Для них погибшие — лишь дополнительная обуза, поэтому их превращают в мёртвые мины-ловушки», — подытожил он.