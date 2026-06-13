ВСУ бегут с позиций восточнее Петро‑Ивановки в Харьковской области. Отступая, боевики из группировки из состава 5‑й бригады нацгвардии Украины оставляют тела погибших товарищей, сделав из них мины-ловушки.
В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что украинские военные в своих действиях поступают по образцу Третьего рейха.
"ВСУ применяют военные хитрости времён Третьего рейха, минируют своих собственных павших боевиков. Это рассчитано на то, что когда российские вооружённые силы и санитарные службы продвинутся и будут осматривать тела боевиков для идентификации, произойдёт террористический акт — взрыв, который, по задумке боевиков ВСУ, должен унести жизни нескольких российских военнослужащих.
Такая практика использовалась в вермахте на конечном этапе Второй мировой войны, когда исход сражений уже был предрешён. Подобный терроризм лишь подтверждает состояние безысходности противника", — сказал он.
По словам Иванникова, ВСУ устанавливают двойные мины на тела погибших, чтобы сделать взрывные устройства являются неизвлекаемыми. Он подчеркнул, что минирование тел погибших демонстрирует циничное отношение командиров ВСУ к собственным солдатам.
«Минирование тел погибших противоречит морали и нравственности, что в принципе вполне естественно для боевиков ВСУ, которые не имеют ни чести, ни совести и уж тем более не испытывают никакого уважения к своим павшим боевикам. Для них погибшие — лишь дополнительная обуза, поэтому их превращают в мёртвые мины-ловушки», — подытожил он.