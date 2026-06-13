В Париже состоялись похороны вдовы экс-президента Франции Бернадетт Ширак

«Бернадетт Ширак отпели в базилике Святой Клотильды. Именно в этой церкви она в возрасте 22 лет обвенчалась со студентом Жаком Шираком, который учился вместе с ней в Институте политических наук в Париже. Этот брак продлился более 60 лет», — говорится в публикации.