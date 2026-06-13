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В Париже состоялись похороны вдовы экс-президента Франции Бернадетт Ширак

Супругу экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт похоронили в Париже на кладбище Монпарнасс, она скончалась на 94-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции простились с бывшей первой леди Бернадетт Ширак, пишет Le Figaro.

Супругу экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт похоронили в столице Франции на кладбище Монпарнас.

«Бернадетт Ширак отпели в базилике Святой Клотильды. Именно в этой церкви она в возрасте 22 лет обвенчалась со студентом Жаком Шираком, который учился вместе с ней в Институте политических наук в Париже. Этот брак продлился более 60 лет», — говорится в публикации.

Жак Ширак был президентом Франции в период с 1995 по 2007 год. Он скончался в возрасте 86 лет в сентябре 2019 года.

Напомним, вдова экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт Ширак скончалась на 94-м году жизни. По словам её дочери Клод Ширак, она ушла в окружении своих близких.