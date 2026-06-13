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Нутрициолог рассказала, кому стоит сократить потребление соли

Ровенская: людям с заболеваниями почек стоит сократить потребление соли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек стоит внимательно контролировать потребление пищевой соли, сообщила РИА Новости дипломированный нутрициолог Светлана Ровенская.

«Особенно внимательно контролировать потребление соли стоит людям с артериальной гипертонией, заболеваниями почек и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для большинства здоровых людей оптимальной стратегией является не полный отказ от соли, а умеренное ее употребление в рамках сбалансированного рациона», — сказала нутрициолог.

Как подчеркнула Ровенская, основная проблема современного питания заключается в скрытой соли, которая содержится в полуфабрикатах, фастфуде, соусах, сырах и закусках. Большинство людей получают избыток соли, употребляя эти продукты.