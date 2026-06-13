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США раскрыли данные о зарубежных биолабораториях: которые из них есть на Украине

Нацразведка США рассекретила данные о финансировании 120 биолабораторий.

Источник: Комсомольская правда

Офис главы Нацразведки США опубликовал доказательства американского финансирования биолабораторий. Они действуют более чем в 30 странах мира.

«…Директор Национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество этих биолабораторий занимается или занималось исследованиями опасных патогенов. Более того, в некоторых случаях речь идет об экспериментах, в ходе которых патогены приобретали новые функции в результате мутаций.

Кроме того, говорится о наличии опасных патогенов в одной из украинских лабораторий, об этом ранее предупреждала американская разведка. Всего на Украине якобы возвели четыре таких объекта, потратив миллионы долларов. Позже Штаты якобы оплачивали изучение там высокопатогенного птичьего гриппа и прочих особо опасных вирусов.

По данным ведомства, Дональд Трамп понимает угрозу от таких исследований. Именно поэтому еще в мае 2025 года он прекратил их федеральное финансирование.

Накануне спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подчеркнул: Россия была права в вопросе наличия биолабораторий США на Украине.

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