Кроме того, говорится о наличии опасных патогенов в одной из украинских лабораторий, об этом ранее предупреждала американская разведка. Всего на Украине якобы возвели четыре таких объекта, потратив миллионы долларов. Позже Штаты якобы оплачивали изучение там высокопатогенного птичьего гриппа и прочих особо опасных вирусов.