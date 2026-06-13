В Госдуме предложили ввести возможность жаловаться на порчу багажа онлайн

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить пассажирам авиарейсов подавать претензии на испорченный багаж в электронном виде — через сайт авиакомпании, мобильное приложение или портал «Госуслуги», сохранив при этом возможность обращаться лично или по почте.