Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало смех в Бундестаге. Об этом в пятницу, 12 июня, написало немецкое издание Welt.
— «Украина защищает свою свободу уже более четырех лет», — сказал Мерц. Со стороны парламентской группы «Альтернативы для Германии» послышался смех, — сказано в статье.
Немецкий лидер попытался обвинить высмеявших его депутатов в том, что они не правы, и упрекнуть их в посещении РФ, но его проигнорировали, отметил автор публикации.
Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине. Общее заявление лидеры европейских стран по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским опубликовали 8 июня. Первый пункт — прекращение боевых действий. По мнению европейских политиков, толчком для переговоров потенциально может стать нынешняя линия соприкосновения.
5 июня Фридрих Мерц заявил, что ФРГ готова к возобновлению диалога с Россией. При этом он отметил, что российская сторона якобы не проявляет встречного желания по возобновлению переговоров.