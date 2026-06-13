Голы воспитанника «Сигмы» и дублера Джеко. Чем удивили канадцы и боснийцы

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины разошлись миром (1:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. О ходе поединка, неожиданных героях и перспективах команд — в материале ТАСС.
Вслед за успешным первым матчем сборной Мексики на мундиале последовал дебют и другого хозяина турнира, получился он историческим. Канадская команда впервые избежала поражения на чемпионате мира. Предыдущие выступления — в 1986 и 2022 годах — были омрачены серией из трех проигрышей на групповой стадии. Не менее примечателен результат прошедшего поединка и для сборной Боснии, которая ранее не знала ничьих на мировых первенствах. Это лишь второе участие боснийцев в чемпионате мира, и их предыдущий опыт (на ЧМ-2014 в Бразилии) также завершился неудачей в группе, хотя там им удалось одержать одну победу.
Бодрый футбол с обеих сторон.
Пока все встречи на текущем чемпионате мира радуют интересным сюжетом и веселой игрой. Вот и матч между сборными Канады и Боснии и Герцеговины получился таким: динамичным и зрелищным, с высоким темпом, неплохим качеством футбола и большим количеством голевых моментов. Канадцы с первых минут взяли инициативу в свои руки, активно атакуя. В первом тайме хозяева подали аж 9 угловых, что свидетельствует о настойчивом давлении на оборону соперника, правда «красные» ничего не могли поделать с высокорослой обороной боснийцев, которые сами действовали на стандартах куда эффективнее: именно с углового гости и открыли счет.
Тем не менее сборная Канады продемонстрировала явное преимущество во многих игровых аспектах на протяжении большей части матча. Она владела мячом 61% времени и превзошла соперника по количеству ударов (13 против 8). Во втором тайме хозяева турнира усилили натиск, практически не позволяя боснийской команде проводить атакующие действия — после перерыва гости нанесли лишь три удара. Их оборона оказалась под колоссальным давлением, дважды приходилось выносить мяч из пустых ворот. Сначала Сеад Колашинац, подстраховав вратаря, сумел перевести мяч в перекладину после опасного удара соперника, а несколькими минутами позднее Никола Катич вынес снаряд головой.
Частично такое доминирование канадцев было обусловлено тем, что они уступали в счете. Но сборная Боснии, несмотря на оборонительную модель игры, имела возможности увеличить свое преимущество. Так, Эрмедин Демирович в одном из эпизодов оказался в выгодной позиции, но не смог переиграть вратаря Максима Крепо.
Итоговая победа боснийцев выглядела бы неоправданной, и сборная Канады закономерно сравняла счет. Этому поспособствовали своевременные замены главного тренера Джесси Марша: вышедший с лавки Промис Дэвид отметился голевой передачей на также появившегося на поле во втором тайме Кайла Ларина.
Звездный час воспитанника «Сигмы» и четвертого форварда боснийцев.
Ларин является одним из лучших бомбардиров в истории сборной Канады. Несмотря на то, что фамилия Ларин звучит привычно для россиян, она не имеет русского происхождения. Футболист родом из Канады, а его родители — выходцы с Ямайки. В стране кленового листа среди представителей афрокарибских общин распространены фамилии европейского и африканского происхождения, унаследованные со времен колонизации. Часто они имеют британские корни, будучи связанными с плантаторами, либо являясь измененными версиями английских имен. Фамилия Ларин могла возникнуть как производная от именования какого-либо английского рода. К тому же, нет никаких подтверждений русского или восточноевропейского происхождения фамилии от игрока.
Тем не менее многие российские болельщики наверняка запомнят этого игрока, и дело не только в его фамилии. Он является воспитанником канадского клуба с говорящим названием «Сигма». Собственно, ей Ларин стал в американском «Орландо», наколотив множество голов за пару сезонов и перейдя на повышение в турецкий «Бешикташ». Хотя переезду предшествовало неприятное событие. Ларин столкнулся с юридическими проблемами в июне 2017 года из-за инцидента с вождением в нетрезвом виде. Тест на алкоголь показал значительное превышение допустимого уровня, в результате футболист был арестован и провел под стражей восемь часов.
Главная лига футбола (MLS) временно отстранила Ларина от игр, обязав его пройти специализированную антиалкогольную программу. Хотя дисквалификация была снята в конце июня, игрок все же пропустил три матча. Инцидент с вождением в нетрезвом виде также стоил ему участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ — 2017, он смог присоединиться к сборной только на стадии плей-офф. Тем не менее Ларин продемонстрировал свою решимость исправиться, пройдя программу, а сразу после ареста публично извинившись перед клубом и болельщиками, и пообещал, что больше никогда не допустит подобных ошибок.
После снятия отстранения он провел четыре ярких года в «Бешикташе», и хотя в более серьезных европейских лигах у него карьера пока не складывается, для канадского футбола он уже стал одной из легенд.
Героем матча с другой стороны стал нападающий боснийцев Йово Лукич, который в свои 27 лет провел только четвертый поединок. Забитый им гол в ворота сборной Канады стал дебютным за команду боснийцев.
Лукич дебютировал за команду Боснии еще в 2021 году, но после этого надолго был забыт и еще недавно казался четвертым или даже пятым кандидатом на позицию форварда в составе сборной. Его карьера развивалась неплохо, но в ней не было ничего выдающегося. В 2020 году он присоединился к «Борацу», где дважды выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, при этом демонстрируя средние показатели по результативности, не забивая больше 12 голов за сезон в чемпионате. В 2024 году Лукич подписал контракт с румынским «Университатя Крайова», где и вовсе провалился, а в 2025 году перешел в «Университатя Клуж-Напока», что стало переломным моментом. Прошедший сезон выдался сверхудачным для Лукича, который побил личный рекорд результативности, забив в чемпионате Румынии за год 18 голов, хотя все равно не верилось, что он сможет выиграть конкуренцию у опытнейшего Эдина Джеко и других нападающих боснийцев.
Перспективы сборных Канады и Боснии на турнире.
Хоть ничьей команды вряд ли довольны, она может им открыть дорогу в плей-офф. В одной группе с канадцами и боснийцами выступает сборная Катара — один из аутсайдеров турнира, который и на домашнем мундиале не смог ничего показать. При победе над ней команды Канады и Боснии наберут по 4 очка и даже оказавшись на третьей строчке будут иметь хорошие шансы на выход из группы. Тем более можно еще побороться со сборной Швейцарии. Поэтому результат прошедшего матча — точно не в пользу конкурентов.
Денис Бояров.