Голы воспитанника «Сигмы» и дублера Джеко. Чем удивили канадцы и боснийцы

Лукич дебютировал за команду Боснии еще в 2021 году, но после этого надолго был забыт и еще недавно казался четвертым или даже пятым кандидатом на позицию форварда в составе сборной. Его карьера развивалась неплохо, но в ней не было ничего выдающегося. В 2020 году он присоединился к «Борацу», где дважды выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, при этом демонстрируя средние показатели по результативности, не забивая больше 12 голов за сезон в чемпионате. В 2024 году Лукич подписал контракт с румынским «Университатя Крайова», где и вовсе провалился, а в 2025 году перешел в «Университатя Клуж-Напока», что стало переломным моментом. Прошедший сезон выдался сверхудачным для Лукича, который побил личный рекорд результативности, забив в чемпионате Румынии за год 18 голов, хотя все равно не верилось, что он сможет выиграть конкуренцию у опытнейшего Эдина Джеко и других нападающих боснийцев.