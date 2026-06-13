Кот сорвал трагический финал «Ромео и Джульетты» в Турции и стал звездой

«Зал начал смеяться, так как кот вышел и лёг рядом с головой Ромео — всё внимание переключилось на кота, я это понимала. Но тот, кто хотел досмотреть спектакль до конца, именно понять и увидеть, как я прожила эту историю — тот досмотрел», — рассказала балерина в беседе с РИА «Новости».