Более миллиарда рублей отдали мошенникам с начала года жители Красноярского края

За 5,5 месяцев этого года жертвами интернет-преступников стали 2620 жителей Красноярского края, общий причиненный ущерб составил 1,081 млрд рублей. Об этом рассказали в прокуратуре.
Только за минувшую неделю у 60 человек дистанционным способом было похищено более 17 млн рублей: 18 потерпевших оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»; 16 стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; еще 16 в интернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана; 7 стали жертвами фейковых криптобирж; 3 пользователя соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.
Всего с начала года раскрыто 593 ИТТ-преступлений, в суды края направлено 348 уголовных дел об интернет-хищениях, 131 иск о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 25 млн рублей и 5 об оспаривании договора займа на сумму 2,4 млн рублей.
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