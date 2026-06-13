Более миллиарда рублей отдали мошенникам с начала года жители Красноярского края

Только за минувшую неделю у 60 человек дистанционным способом было похищено более 17 млн рублей: 18 потерпевших оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»; 16 стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; еще 16 в интернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана; 7 стали жертвами фейковых криптобирж; 3 пользователя соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.