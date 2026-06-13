Иностранцев без документов поймали на предприятии быстрого питания в Приморье

Во время профилактического рейда на улице Вокзальной проверяющие зашли в заведение общепита и обнаружили на кухне троих иностранцев. Мужчины занимались приготовлением пищи, не имея на это никаких разрешительных документов. Работникам выписали денежные взыскания, а их нанимателя теперь ждет проверка и крупный штраф за незаконный труд.