Биолог предупредила о ядовитых двойниках шампиньонов

«Рядовка» — это не один гриб, а целое семейство из сотни видов (род Tricholoma), и ориентироваться в нем очень непросто даже для опытных грибников. Среди них есть и съедобные грибы, но даже они требуют обязательной предварительной обработки — их нужно отваривать не менее 20 минут", — пояснила эксперт.