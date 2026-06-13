Биолог предупредила о ядовитых двойниках шампиньонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Двойники шампиньонов и опят являются наиболее коварными грибами, которые ядовиты для людей, рассказала РИА Новости заведующий кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Екатерина Воденеева.
«Нужно тщательно различать съедобные шампиньоны от их ядовитых видов, а также от опасных двойников. Самый страшный из них — бледная поганка, вызывающая смертельное отравление», — заявила агентству биолог.
Менее известными, но не менее опасными, по ее словам, являются «притворяющиеся» опятами поганки.
«Летнего опенка нужно отличать от гифоломы серно-желтой и галерины окаймленной, которые очень ядовиты. Галерина окаймленная — это самый коварный ядовитый гриб в нижегородских лесах. Содержит те же токсины, что и бледная поганка, вызывая тяжелое поражение печени. Гифолому серно-желтую часто называют ложным опенком, она также ядовита и вызывает сильное отравление», — подчеркнула Воденеева.
Она отметила, что неопытным грибникам не следует собирать любые грибы, вызывающие хоть малейшее сомнение, — например, рядовки.
«Рядовка» — это не один гриб, а целое семейство из сотни видов (род Tricholoma), и ориентироваться в нем очень непросто даже для опытных грибников. Среди них есть и съедобные грибы, но даже они требуют обязательной предварительной обработки — их нужно отваривать не менее 20 минут", — пояснила эксперт.
Она также предостерегла от сбора грибов в парках и скверах. «Собирать их категорически не рекомендуется. Они активно накапливают из почвы и воздуха тяжелые металлы и токсичные вещества, что представляет серьезный риск для здоровья», — отметила Воденеева.