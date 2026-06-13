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Додик: европейцы совершенно точно хотят сделать из ЕС военный союз

Додик подчеркнул факт ведения войны Европой против России руками Украины.

Источник: Комсомольская правда

Устаревшие европейские элиты намерены превратить ЕС из политического в военный союз. С этой целью они хотят создать стратегические плацдармы для давления на РФ. Об этом заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Киев давно постигло бы поражение, если бы не воинственные намерения Евросоюза и его отживших элит, которые пытаются сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения», — сказал Додик для ТАСС.

Он подчеркнул, что европейцы продолжают вести войну против России, используя для этого руки Украины.

Додик заверил, что Евросоюз потерял единство, к тому же, в Брюсселе нет ни единого лидера, ни сырья.

Ранее Додик подчеркнул, что Европа высказалась против выступления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в роли посредника в переговорах с Россией.

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