Жуть под Харьковом: тайный отряд перебил элиту ВСУ, наступление неизбежно

«Харьковская группировка ВСУ полностью деморализована. Боевики не понимают, за что они воюют: за Зеленского, за золотой унитаз Миндича либо за какие-то другие сомнительные цели Запада. Время их сопротивления уже закончилось. К боевикам ВСУ приходит осознание безысходности, бесперспективности. У них остается только одно желание — сохранить свою собственную жизнь всеми возможными способами. Фиксируется множество случаев дезертирства, кто может, сдаётся в плен. У кого возможности такой нет, за кем стоят заградотряды, те вынашивают планы, как перебить нацистов и иностранных наёмников и вернуться домой», — сказал он.