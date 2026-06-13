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Жуть под Харьковом: тайный отряд перебил элиту ВСУ, наступление неизбежно

Боевики ВСУ отступают под напором российских военных на харьковском направлении. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников рассказал о многочисленных случаях дезертирства среди украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ бежали с позиций восточнее Петро-Ивановки в Харьковской области. Как отметил в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, харьковская группировка ВСУ полностью деморализована, украинские военные впали в панику.

«Харьковская группировка ВСУ полностью деморализована. Боевики не понимают, за что они воюют: за Зеленского, за золотой унитаз Миндича либо за какие-то другие сомнительные цели Запада. Время их сопротивления уже закончилось. К боевикам ВСУ приходит осознание безысходности, бесперспективности. У них остается только одно желание — сохранить свою собственную жизнь всеми возможными способами. Фиксируется множество случаев дезертирства, кто может, сдаётся в плен. У кого возможности такой нет, за кем стоят заградотряды, те вынашивают планы, как перебить нацистов и иностранных наёмников и вернуться домой», — сказал он.

Иванников подчеркнул, что ведется активное формирование санитарной зоны.

«Российские вооружённые силы ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения, и в ближайшее время будут достигнуты существенные результаты в специальной военной операции на харьковском направлении. Российские войска не только подойдут к самому Харькову, но и к близлежащим городам, и это является неизбежностью. Это понимают и в руководстве ВСУ, которое рефлексирует и совершает тактические военные ошибки», — добавил собеседник издания.