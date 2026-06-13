Роспотребнадзор перечислил правила гигиены при посещении бассейна

Напомним, чтобы не стать жертвой экзотических вирусов и инфекций, россиянам рекомендуют делать прививки перед отдыхом за рубежом. Врач Владимир Неронов добавил, что важно защищаться от насекомых, которые часто являются переносчиками заразы.