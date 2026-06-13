Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США состоялась церемония открытия ЧМ по футболу

В Соединённых Штатах состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу, церемонии уже состоялись в Канаде и Мексике.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу, церемонии уже состоялись в Канаде и Мексике.

Церемония в США проводится на стадионе «Соу-Фай», который находится в Инглвуде, штат Калифорния.

В 04:00 мск начался первый матч, встретились сборные Соединённых Штатов и Парагвая.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он стартовал 11 июня.

Напомним, российские болельщики пронесли на матч открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике флаги РФ. В Сети появились кадры, на которых запечатлены несколько болельщиков в красных футболках, закрепившие перед собой на трибуне три российских триколора.

Стартовый матч чемпионата мира по футболу группы A состоялся на стадионе «Ацтека» в Мехико, где собрались более 80 800 болельщиков. Он завершился победой сборной Мексики над командой Южно-Африканской Республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше