В США состоялась церемония открытия ЧМ по футболу

Церемония в США проводится на стадионе «Соу-Фай», который находится в Инглвуде, штат Калифорния.
В 04:00 мск начался первый матч, встретились сборные Соединённых Штатов и Парагвая.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он стартовал 11 июня.
Напомним, российские болельщики пронесли на матч открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике флаги РФ. В Сети появились кадры, на которых запечатлены несколько болельщиков в красных футболках, закрепившие перед собой на трибуне три российских триколора.
Стартовый матч чемпионата мира по футболу группы A состоялся на стадионе «Ацтека» в Мехико, где собрались более 80 800 болельщиков. Он завершился победой сборной Мексики над командой Южно-Африканской Республики.